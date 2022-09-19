Поки тільки у Великобританії, але незабаром повинні з'явитися й в інших країнах.

Модельний ряд смартфонів ASUS поповнився двома геймінг-фонами, які належать до ігрової лінійки ROG: ROG Phone 6D і 6D Ultimate. Відмінності між новинками проявляються в обсязі ОЗУ і наявності охолоджувальної кришки у дорожчої версії.

6,78-дюймові AMOLED-дисплеї ідентичні серії ROG Phone 6, Як і фото-начинка: 50-Мп сенсор доповнює 3-Мп "ширококутник" і макро-камера на 5 Мп. Можна писати відео в 8K або в Slow-mo з 480 fps.

Також обидва пристрої оснащені топовим процесором від MediaTek. Якщо вірити тестам продуктивності, Dimensity 9000+ на 5% потужніші, ніж Snapdragon 8 + Gen 1 у звичайних ROG Phone 6. У топової конфігурації доступно 16 ГБ оперативної та 512 ГБ постійної пам'яті, тоді як базовий ROG Phone 6D містить 12 або 16 ГБ ОЗУ на вибір і 512 ГБ.

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Ключова фішка 6D Ultimate – відкидна кришечка AeroActive Portal для прямого охолодження компонентів за допомогою фірмового кулера. Виробник стверджує, що така схема сприяє більш ефективному розсіюванню тепла. Також старша версія оснащена кольоровим PMOLED-дисплеєм ROG Vision на задній панелі, тоді як молодша – лого ROG зі світлодіодним підсвічуванням.

Заодно була представлена лімітована версія ROG Phone 6 Batman Edition, яка явно сподобається шанувальникам одного з найпопулярніших супергероїв. У комплекті – міцний кейс, міні-прожектор для Бет-сигналу і настільна фігурка кажана.

Ціна і коли чекати:

ROG Phone 6D – 799 євро (~29 400 грн);

ROG Phone 6D Ultimate – 1199 євро (~44 200 грн);

ROG Phone 6 Batman Edition – 1329 євро (~49 000 грн).

Новинки вже доступні Великобританії й незабаром повинні з'явитися і в інших країнах.

Нагадаємо, раніше цього літа Asus представила Zenfone 9 – один з найбільш компактних флагманів на ринку. У новинки екран з діагоналлю 5,9 дюйма, а за продуктивність відповідає топовий Snapdragon 8+ Gen 1.

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