Багато в чому така висока ціна зумовлена рідкісною модифікацією – він має 4 ГБ вбудованої пам'яті замість 8 Гб.

Запечатана модель найпершого iPhone була продана на аукціоні за $130 027 (понад 5 млн грн). Телефон жодного разу не розкривався з моменту купівлі 17 років тому, передає Apple Insider.

Багато в чому така висока ціна зумовлена рідкісною модифікацією – девайс має 4 ГБ вбудованої пам'яті замість 8 Гб. Цю версію випускали лише кілька місяців, після чого її прибрали з продажу через нестачу вбудованої пам'яті. Тому вона становить велику цінність для колекціонерів.

Утім, нинішня ціна далеко не рекорд: минулого літа аналогічна модель найпершого айфона пішла з молотка за $190 тис. Але вища ціна була обумовлена тим, що оригінальний девайс 2007 року належав одному з розробників Apple, який брав участь у створенні iPhone.

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Запечатані iPhone у будь-яких виконаннях залишаються надзвичайно цінними предметами для колекціонерів, навіть незважаючи на те, що, більшість з них сьогодні вже неможливо увімкнути, і вони повністю непридатні.

Нагадаємо, iPhone першого покоління був випущений майже 17 років тому. Ціна телефону на старті продажів починалася з $499 (~19 600 грн) за модель на 4 ГБ, а версію на 8 ГБ пам'яті можна було купити за $599 (~23 500 грн).

iPhone 16: що вже відомо про нову серію

Хоч до виходу нових смартфонів Apple залишається ще багато місяців, в інтернеті вже накопичилося багато чуток про iPhone 16. Одну й ту саму інформацію повторюють надійні інсайдери – вірогідність, що прогнози збудуться, досить висока.

Так, цього року Apple планує зробити основний акцент на камерах. Для цього на корпусі смартфонів встановлять ще одну кнопку, за допомогою якої можна буде налаштовувати зум і фокус. А екрани Pro-моделей виростуть уперше за багато років.

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