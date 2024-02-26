Замість програмування краще зосередити свої зусилля на отриманні інших знань, вважає керівник технологічного гіганта.

Керівник Nvidia Дженсен Хуан поділився тривожними новинами для програмістів. За його словами, в недалекому майбутньому штучний інтелект зможе писати код краще за людей, а тому вже зараз немає жодного сенсу вчити дітей програмуванню.

Виступаючи на саміті в Дубаї, глава Nvidia зазначив, що в новій ері технологій програмістами зможе стати кожен, а найкориснішою навичкою стане промпт-інжиніринг – здатність створити максимально точні запити для нейромереж, пише портал Tom's Hardware.

Часто кажуть, що молодим людям "життєво важливо" вивчати програмування. Насправді, все зовсім навпаки. Наше завдання – створити обчислювальні технології, з якими нікому не доведеться програмувати. Щоб мовою програмування стала людська мова. Зараз кожен у світі – програміст. Це диво штучного інтелекту – заявив Дженсен Хуан.

На запитання про вибір професії для навчання, якби він міг повернутися назад, глава NVIDIA висловився на користь виробничих сфер, сільського господарства, біології, освіти.

Керівник технологічного гіганта вважає, що поглиблені знання в цих галузях допоможуть сформулювати більш якісні запити для штучного інтелекту, який потім сам займеться розробкою відповідних програмних продуктів.

Глава Nvidia не вперше висловлюється на тему ШІ. Раніше він порівняв запуск ChatGPT з появою першого веб-браузера та Айфона. За останні 40 років комп'ютери ставали дедалі складнішими, ускладнюючи процес програмування – це збільшувало технологічний розрив. Але завдяки ШІ взаємодія з сучасними комп'ютерними системами стане простішою, вважає Хуанг.

А ЗМІ розповідали, як ChatGPT пройшов співбесіду в Google. Хоча сам чат-бот каже, що не замінить людину – принаймні, на даному рівні розвитку.

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