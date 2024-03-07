Через рік вони стануть доступні для приватних клієнтів.

Компанія Suzuki спільно зі SkyDrive оголосила про початок виробництва "літаючих автомобілів".

Як повідомляє Suzuki, угода про випуск SkyDrive SD-05 була підписана ще у жовтні минулого року. Виробничі потужності розміщені у місті Івата префектури Сідзуока.

SkyDrive SD-05 представляє собою компактний електричний літальний апарат вертикального зльоту та посадки. У ньому можуть розміститись пілот та двоє пасажирів. Максимальна крейсерська швидкість нового виду транспорту становить 100 км/год. Однією підзарядки вистачає, що пролетіти приблизно 10 км.

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Як передбачається, SkyDrive SD-05 використовуватиметься наступного року на виставці Expo-2025 в Осаці як аеротаксі. Потім їх зможуть придбати і приватні клієнти. Suzuki та Skydrive планують виробляти близько 100 таких літальних апаратів на рік.

Літаючі автомобілі - що відомо

Вченим умам вже давно не дає спокою ідея про літаючі автомобілі. Їхні прототипи час від часу представляють компанії різних країн світу.

В березні 2017 року на іменитому автосалоні в Швейцарії представили літаючий автомобіль.

У 2022 році у Словаччині офіційно сертифікували авто, що літає. "Ейр Кар" здатна долати 500 кілометрів при повній заправці. Того ж року на автосалоні у Детройті представили літаючий мотоцикл, модель під назвою XTurismo.

У 2023 році у США Федеральне управління цивільної авіації видало дозвіл на розробку і випробування першого електроавтомобіля, який може і літати і їздити по дорогах.

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