Найдоступнішою моделлю Tesla відтепер став електромобіль Model 3 Long Range вартістю в 42 тисячі доларів.

Американська автомобільна компанія Tesla зняла з продажу свій найдешевший електромобіль - компактний седан Model 3 Standard Range за ціною в 38 990 доларів, повідомляє Reuters.

Зазначається, що задньопривідна Model 3 Standard Range використовує літій-залізо-фосфатні (LFP) акумуляторні батареї, що постачаються з Китаю. Нещодавно США оголосили про підвищення тарифів на китайський імпорт, включаючи 100% тариф на електромобілі та 25% на батареї для електромобілів і ключові мінерали.

Крім того, транспортні засоби, які містять компоненти китайського виробництва, такі як літій-залізо-фосфатні батареї, не мають права на федеральний податковий кредит у розмірі 7500 доларів, що надається урядом.

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Відтепер найдоступнішою моделлю Tesla тепер є задньопривідний електромобіль Model 3 Long Range за ціною 42 490 доларів.

Tesla - останні новини

Керівник Tesla, SpaceX та соцмережі Х Ілон Маск анонсував нову презентацію Tesla, яка "увійде в історію". Захід пройде 10 жовтня в Лос-Анджелесі.

Раніше повідомлялося, що компанія Tesla планує найняти десятки тренерів для навчання своїх людиноподібних роботів Optimus. Їхнє масове виробництво заплановано вже до кінця 2025 року.

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