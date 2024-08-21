Крім самих тренувань, "тренери роботів" аналізуватимуть зібрану інформацію і готуватимуть звіти.

Компанія Tesla, очолювана Маском, планує найняти десятки тренерів для навчання своїх людиноподібних роботів Optimus. Їхнє масове виробництво заплановано вже до кінця 2025 року.

Як повідомляє The Verge, на сайті Tesla з'явилися вакансії "Оператор зі збору даних для Tesla Bot". Компанія готова платити від $25 до $48 на годину за носіння спеціального костюма для захоплення руху і гарнітури VR. У цьому спорядженні співробітник виконуватиме різні рухи і дії, які потім проаналізують і перетворять в алгоритми ШІ для навчання роботів Optimus.

Кандидати мають бути в хорошій фізичній формі, оскільки тренерам потрібно буде ходити понад сім годин на день із перенесенням до 14 кг. Необхідний зріст майбутнього тренера для роботів – від 170 до 180 см, оскільки висота робота становить близько 173 см. Робота з гарнітурою може викликати нудоту, і кандидати мають бути готові до цього.

Крім самих тренувань, тренери роботів аналізуватимуть зібрану інформацію і готуватимуть звіти. Кандидатам на вакансію пропонують гнучкий графік роботи з трьома змінами: з 8:00 до 16:30, з 16:00 до 00:30 та з 00:00 до 8:30. Наявність нічної зміни для просунутого навчання роботів є незвичною для цієї галузі.

Раніше глава Tesla Ілон Маск заявляв, що Tesla має найкращі позиції серед розробників людиноподібних роботів, щоб досягти масового виробництва завдяки ефективній роботі штучного інтелекту безпосередньо на самих роботах. Людиноподібні роботи вже кілька років розробляють японська Honda і Hyundai Motor Boston Dynamics.

Згідно із задумом, у майбутньому такі андроїди працюватимуть на заводах і робитимуть інші нудні речі замість людей, Водночас у Tesla запевняють, що робот не має наміру відбирати робочі місця у самих людей.

Передбачається, що вартість такого робота становитиме до 20 тисяч доларів (близько 820 тис. грн), що в кілька разів менше за сучасні аналоги.

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