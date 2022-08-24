Розробник Ніл Агарвал, відомий своїми невеликими розважальними сервісами, змайстрував новий сайт, де кожен може пофантазувати на тему зовнішнього вигляду наступного смартфона Apple.
Зайшовши на веб-редактор, користувачів зустрічає iPhone 13 Pro. Смартфон представлений в абсолютно "голому" вигляді: відсутні вирізи, порти, кнопки та камери.
На один смартфон можна наліпити скільки завгодно деталей в будь-яких поєднаннях – поки на ньому не залишиться місця. Крім звичних елементів, там є навіть лого Android, давно зникла кнопка Home, порт HDMI, телескопічна антена, колесо Pro Wheel і навіть тримач для чашки – чим далі за списком, тим вище градус абсурду.
На виході сервіс пропонує зробити короткий демонстраційний ролик свого дітища.
До речі, презентація нових моделей iPhone очікується 7 вересня, рівно через два тижні. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.
За попередніми даними, Apple готує до анонсу відразу чотири нових айфони: базовий iPhone 14, Pro, Max (замінить iPhone 13 mini) і Pro Max. Відомо, що лінійка iPhone 14 Pro отримає оновлення камери і більш швидкий чіп.