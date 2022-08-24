До віртуального смартфона можна приліпити лого Android, давно зниклу кнопку Home та навіть тримач для чашки.

Розробник Ніл Агарвал, відомий своїми невеликими розважальними сервісами, змайстрував новий сайт, де кожен може пофантазувати на тему зовнішнього вигляду наступного смартфона Apple.

Зайшовши на веб-редактор, користувачів зустрічає iPhone 13 Pro. Смартфон представлений в абсолютно "голому" вигляді: відсутні вирізи, порти, кнопки та камери.

На один смартфон можна наліпити скільки завгодно деталей в будь-яких поєднаннях – поки на ньому не залишиться місця. Крім звичних елементів, там є навіть лого Android, давно зникла кнопка Home, порт HDMI, телескопічна антена, колесо Pro Wheel і навіть тримач для чашки – чим далі за списком, тим вище градус абсурду.

На виході сервіс пропонує зробити короткий демонстраційний ролик свого дітища.

До речі, презентація нових моделей iPhone очікується 7 вересня, рівно через два тижні. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

За попередніми даними, Apple готує до анонсу відразу чотири нових айфони: базовий iPhone 14, Pro, Max (замінить iPhone 13 mini) і Pro Max. Відомо, що лінійка iPhone 14 Pro отримає оновлення камери і більш швидкий чіп.