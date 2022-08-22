Зазначається, що це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

Компанія Apple планує анонсувати iPhone 14 на спеціальному заході 7 вересня, в середу. Це буде найраніший анонс айфонів з 2016 року.

Про це говориться у матеріалі Bloomberg.

Вперше з початку пандемії у 2020-му презентація новеньких смартфонів пройде в "живому" форматі, яку купертинівці проведуть перед реальними глядачами прямо в театрі Стіва Джобса. А ми з вами побачимо live-трансляцію замість записаного заздалегідь ролика зі спецефектами.

Раніше інсайдери вважали, що вересневі новинки покажуть 14 числа, але у 2022 році захід відбудеться на тиждень раніше. І це досить незвичайний день – середа – для презентації нових продуктів. На думку експертів, Apple поспішає якнайскоріше випустити нові айфони, щоб забезпечити додаткове зростання продажів в поточному кварталі.

Ще однією причинною раннього анонсу називають бажання збільшити часовий відрізок перед другим заходом, запланованим на жовтень. У роки, що передували пандемії, Apple, як правило, випускала нові iPhone та Apple Watch у вересні, а в жовтні – нові iPad та Mac. Цього року очікується повернення до звичного формату.

За попередніми даними, Apple готує до анонсу відразу чотири нових айфони: базовий iPhone 14, Pro, Max (замінить iPhone 13 mini) і Pro Max. Вони будуть представлені у восьми кольорах:

Червоний;

Білий;

Чорний;

Бірюзовий;

Темно-фіолетовий;

Сірий;

Золотий;

Світло-фіолетовий.

Зазначається, що лінійка iPhone 14 Pro отримає оновлення камери і більш швидкий чіп. Також пристрої Pro-лінійки обзаведуться довгоочікуваною функцією Always On Display, яка повсюдно зустрічається в Android-смартфонах.

У зв'язку з численними змінами стартовий цінник на новенькі айфони відчутно зросте вперше за останні 5 років. Pro-моделі лінійки iPhone 14 виростуть на $100 – тобто $1099 за iPhone 14 Pro і $1199 за iPhone 14 Pro Max. Ціна за базовий iPhone 14 буде стартувати з позначки $799, як і iPhone 13.

Працювати все це буде на оновленій ОС iOS 16. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами та "живі" оповіщення. Якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера.

А вже в жовтні варто очікувати оновлений iPad Pro з процесором M2 та iPad початкового рівня з чіпом A14 і портом USB-C. Що стосується комп'ютерів, Apple готує версії Mac mini, Mac Pro і MacBook Pro на базі m2.

Також яблучна корпорація на одному з двох осінніх заходів покаже нові AirPods Pro, оновлену приставку Apple ТБ, нову версію "розумної" колонки HomePod і ще багато чого цікавого.

Вас також можуть зацікавити новини: