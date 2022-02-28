Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами.

Служба безпеки України блокувала веб-сайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України.

Про це повідомила прес-служба СБУ.

"Кіберфахівці спецслужби виявили, що цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами та надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами тощо.

Як повідомляв УНІАН, Україна починає масштабну боротьбу з російським агресором у кіберпросторі і відкриває кіберфронт.

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