Виробник називає новинку фотоапаратом із безкоштовною функцією телефону.

Китайський бренд Vivo представив новий смартфон Vivo X100 Ultra для конкуренції з iPhone 15, Galaxy S24 Ultra та іншими камерофонами. Сам виробник нескромно називає свій девайс "фотоапаратом з безкоштовною функцією телефону".

Головна фішка пристрою – це перископний об'єктив із сенсором Samsung HP9 (1/1,4") і роздільною здатністю 200 мегапікселів. Водночас підтримується оптичне наближення 3,7x, 20х для зйомки макро і цифровий зум до 100x, пише Phone Arena.

Система камер також включає основний 1-дюймовий датчик Sony LYT-900 на 50 Мп з фокусною відстанню 23 мм і надширококутну камеру LYT-600 з аналогічною роздільною здатністю, яка ще й може похизуватися кутом захоплення 116 градусів і автофокусом. Спереду розташована 50-мегапіксельна камера для селфі та відеодзвінків.

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Окремо варто виділити фірмовий чипсет обробки зображень vivo V3+, лазерний автофокус і підтримку зйомки відео з роздільною здатністю до 8K. Також підтримується запис 4К 120 кадрів за секунду.

Решта начинки Vivo X100 Ultra теж не пасе задніх: процесор Snapdragon 8 Gen 3, дисплей OLED Samsung останнього покоління E7 з роздільною здатністю 3200 × 1440 пікселів на 120 Гц, 16 ГБ / 1 ТБ пам'яті, батарея 5500 мАг, швидка зарядка 80 Вт, порт USB 3.2 і двосторонній супутниковий зв'язок.

На китайському ринку смартфон продаватиметься від 6499 юанів (близько 35 000 грн), що значно нижче, ніж на багато інших флагманів. Vivo X100 Ultra надійде в продаж 28 травня.

Наразі найкращим камерофоном на ринку є Huawei Pura 70 Ultra, принаймні в рейтингу лабораторії DxOMark. Апарат пропонує найкращі у своєму класі експозицію, колір і автофокус. Показово, що iPhone 15 Pro не потрапив навіть у топ-5 рейтингу.

А якщо ви з тих користувачів, для яких швидкість заряджання смартфона є одним із його головних аспектів, то фахівці склали рейтинг смартфонів із найшвидшою зарядкою у 2024 році. Перші три місця посідають пристрої Realme, Xiaomi та iQOO.

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