Energizer представила смартфон з батареєю 28 000 мАг і вагою 600 г / фото Energizer

Виробник батарейок Energizer представив смартфон із "жирною" батареєю на 28 000 мАг: це як у шести з половиною iPhone 15 Pro Max. Він надійде в продаж у жовтні 2024 року за ціною 249,99 євро (~10 000 грн).

Акумулятор дає змогу Energizer Hard Case P28K тримаються 93 дні в режимі очікування, 122 години (понад 5 днів) говорити телефоном або три доби поспіль дивитися відео. А ще через порт USB-C можна підзарядити інший девайс, пише Android Authority.

Зворотний бік автономності – розміри: товщина смартфона становить 28 мм (як три Айфони), а важить він майже 600 грамів. При цьому всередині він захищений сертифікацією IP69: це означає, що смартфон повністю пило- та водонепроникний і навіть здатний витримати вплив гарячої води під високим напором.

Відео дня

За іншими технічними характеристиками, це типовий бюджетний Android: у нього 6.78-дюймовий IPS-дисплей, процесор MediaTek MT6789 і 8+256 ГБ пам'яті. Підтримки мереж 5G у смартфона немає, працює він під управлінням ОС Android 14.

Фото Energizer Hard Case P28K 26 лютого 2024
Фото Energizer Hard Case P28K 26 лютого 2024
Фото Energizer Hard Case P28K 26 лютого 2024
Фото Energizer Hard Case P28K 26 лютого 2024

До цього рекорд за об'ємом акумулятора належав Oukitel WP33 з 22 000 мАг. При цьому він отримав набір доволі унікальних фішок, яких немає в абсолютної більшості апаратів на ринку.

Раніше фахівці склали рейтинг смартфонів з найбільш "живучою" батареєю. У лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і доступні Android-гаджети. Але всіх їх об'єднує те, що вони здатні витримати не менше 13 годин безперервного активного користування.

Водночас УНІАН розповідав про функцію, яка "вбиває" батарею та екран вашого телефона. На Android-пристроях вона з'явилася вже давно, а от на Айфонах дебютувала відносно недавно, тому багато хто про неї навіть не знає.

Вас також можуть зацікавити новини: