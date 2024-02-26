Він надійде в продаж у жовтні за ціною 250 євро.

Виробник батарейок Energizer представив смартфон із "жирною" батареєю на 28 000 мАг: це як у шести з половиною iPhone 15 Pro Max. Він надійде в продаж у жовтні 2024 року за ціною 249,99 євро (~10 000 грн).

Акумулятор дає змогу Energizer Hard Case P28K тримаються 93 дні в режимі очікування, 122 години (понад 5 днів) говорити телефоном або три доби поспіль дивитися відео. А ще через порт USB-C можна підзарядити інший девайс, пише Android Authority.

Зворотний бік автономності – розміри: товщина смартфона становить 28 мм (як три Айфони), а важить він майже 600 грамів. При цьому всередині він захищений сертифікацією IP69: це означає, що смартфон повністю пило- та водонепроникний і навіть здатний витримати вплив гарячої води під високим напором.

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За іншими технічними характеристиками, це типовий бюджетний Android: у нього 6.78-дюймовий IPS-дисплей, процесор MediaTek MT6789 і 8+256 ГБ пам'яті. Підтримки мереж 5G у смартфона немає, працює він під управлінням ОС Android 14.

До цього рекорд за об'ємом акумулятора належав Oukitel WP33 з 22 000 мАг. При цьому він отримав набір доволі унікальних фішок, яких немає в абсолютної більшості апаратів на ринку.

Раніше фахівці склали рейтинг смартфонів з найбільш "живучою" батареєю. У лідерах автономності є як дорогі флагмани, так і доступні Android-гаджети. Але всіх їх об'єднує те, що вони здатні витримати не менше 13 годин безперервного активного користування.

Водночас УНІАН розповідав про функцію, яка "вбиває" батарею та екран вашого телефона. На Android-пристроях вона з'явилася вже давно, а от на Айфонах дебютувала відносно недавно, тому багато хто про неї навіть не знає.

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