Якщо це нововведення буде актуально і для міжнародного ринку, мільйони користувачів втрать доступу до звичних додатків.

Huawei оголосила про значні зміни у своїй операційній системі HarmonyOS, яка в 2021 році прийшла на зміну Android на смартфонах й планшетах виробника. Наступна версія Huawei HarmonyOS позбудеться можливості запуску додатків для Android.

Річ у тім, що розробники Huawei відмовилися від використання AOSP (Android Open Source Project) як основи для HarmonyOS Next. Це означає, що нова система буде підтримувати виключно ті програми, які були розроблені спеціально для HarmonyOS, повідомляє IThome.

Поки що користувачі все ще можуть встановлювати на телефони з HarmonyOS файли додатків Android з розширенням APK, але в майбутній HarmonyOS Next залишиться лише підтримка файлів HAP, тому поставити в систему Android-Додатки не вийде.

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Втім, поки невідомо, чи буде наступна версія операційної системи Huawei HarmonyOS актуальна тільки для китайського ринку або ж вона вийде й в інших країнах. Якщо ж це трапиться, то мобільні пристрої Huawei, призначені для глобального ринку, включаючи Україну, позбудуться доступу до звичних додатків.

Як відомо, в Китаї роблять велику ставку на незалежність своїх ОС. Слідом за Huawei і віднедавна Xiaomi шляхом створення власної операційної системи пішла Vivo.

Наприкінці жовтня Xiaomi разом з новими флагманами представила HyperOS – це заміна MIUI, на якій тепер будуть працювати всі пристрої компанії: від телефонів і планшетів до роутерів з електромобілями. Раніше публікувавсь великий список смартфонів, які повинні отримати підтримку HyperOS.

Однією з ключових "фішок" власної операційної системи є можливість її адаптації під різні типи пристроїв і форм-фактори. Також переважно вони пропонують кращу швидкодію додатків і безпеку в порівнянні з Android.

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