Виробник каже, що швидкодія застосунків збільшилася на 61% щодо останньої версії Android.

Судячи з усього, китайські виробники смартфонів серйозно вирішили витіснити Android – принаймні, з внутрішнього ринку. Слідом за Huawei і з недавньої пори Xiaomi шляхом створення власної операційної системи пішла Vivo.

Як говорить сама Vivo, BlueOS – це "незалежно розроблена ОС для епохи генеративного штучного інтелекту". Вона вирізняється безпекою, плавністю роботи і "розумними" фішками. Крім того, це перша в світі ОС, яка використовує мову програмування Rust.

Blue OS має в основі ядро Linux або одну з операційних систем реального часу. Така архітектура дозволяє адаптувати платформу не тільки для смартфонів, але і для широкого спектра гаджетів. Ще в Vivo серйозно попрацювали над оптимізацією: кажуть, що швидкодія застосунків збільшилася на 61% щодо останньої версії Android.

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Першим гаджетом на базі Blue OS будуть не смартфони, а смарт-годинники Vivo Watch 3. Їх ключовою "фішкою" стане можливість генерації циферблатів нейромережевими алгоритмами за допомогою голосового опису.

Пізніше в цьому місяці в продаж надійдуть vivo X100 – перші телефони на базі процесора MediaTek Dimensity 9300, який в кінці жовтня поставили рекорд в AnTuTu, набравши 2,25 млн балів.

Нагадаємо, в кінці жовтня Xiaomi разом з новими флагманами представила HyperOS – це заміна MIUI, на якій тепер будуть працювати всі пристрої компанії: від смартфонів і планшетів до роутерів з електромобілями. Раніше в мережі публікували великий список смартфонів, які повинні отримати підтримку HyperOS.

Водночас Huawei вже як кілька років використовує власну HarmonyOS як альтернативу Android. Однією з її ключових особливостей є можливість адаптації під різні типи пристроїв і різні форм-фактори. Також на сьогодні вона вважається найбезпечнішою серед всіх мобільних ОС.

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