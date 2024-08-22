Для визначення факту крадіжки використовуються алгоритми штучного інтелекту.

Користувачі Android почали отримувати нову корисну функцію, яка самостійно блокуватиме смартфон у разі крадіжки. Технологію "Theft Detection Lock" було презентовано Google ще в травні 2024 року, але до юзерів вона дісталася тільки зараз, пише TechRadar.

Функція працює на базі штучного інтелекту, алгоритми розпізнають нетипові різкі рухи (як коли телефон вихоплюють із рук) і відразу блокують екран на код-пароль.

Наразі функція доступна обмеженому числу користувачів із Бразилії. Сама Google анонсувала нововведення як ексклюзив Android 15, але, як стверджує джерело, вона буде доступна на Android 10 і новіше. Реліз в інших країнах обіцяють "пізніше" у 2024 році.

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Theft Detection Lock – одна з кількох нових функцій безпеки, анонсованих Google. У майбутньому оновленні також з'являться опції, які ускладнять злодіям віддалене скидання налаштувань пристрою, заблокують смартфон за безлічі невдалих спроб автентифікації або якщо девайс буде вимкнено від мережі протягом тривалого проміжку часу. Але деякі з цих нововведень будуть доступні тільки в Android 15.

Загалом, Android 15 обіцяє стати цікавим оновленням: система дозволить шукати вимкнений смартфон, захистить від телефонних шахраїв за допомогою ШІ, "заморозить" невикористовувані програми і сама повідомить, що не так із вашим смартфоном без походу в сервісний центр. А ще всі смартфони будуть довше працювати від акумулятора.

Повноцінна версія Android 15 вийде до кінця вересня. Традиційно, пристрої Google Pixel оновляться раніше за інших. Уже зараз бета-версії ОС можна перевірити на моделях Pixel 6 і новіше. Також одними з перших Android 15 отримують пристрої Samsung Galaxy.

Раніше фахівці зібрали значний список смартфонів, які не будуть підтримуватися Android 15. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш пристрій основне оновлення, чи, можливо, час задуматися про апгрейд.

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