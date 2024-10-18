Пристрої будуть оновлюватися аж до 2030 року, коли вийде Android 20.

Без зайвого медійного галасу Samsung презентувала наступні "бюджетники" серії Galaxy A – A16 5G і Galaxy A16 4G. Перший дебютував на початку жовтня, а офіційна прем'єра другого відбулася тільки зараз. Про це пише SamMobile.

Ціни поки не оголошені, але очікується, що 4G-версія Galaxy A16 буде на 50 євро дешевше за 5G, яку в початковій конфігурації 4/128 ГБ оцінили в 249 євро. Обидва пристрої будуть оновлюватися протягом шести років, що робить Galaxy A16 4G найдоступнішим Android-фоном, що пропонує такий термін підтримки. Раніше таким вважався Pixel 8a за 499 доларів.

Характеристики новинок майже повністю ідентичні. 4G-версія Galaxy A16 відрізняється лише процесором від MediaTek і наявністю рідкісного для сучасних моделей класичного порту для дротових навушників.

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Характеристики Galaxy A16:

Екран: 6,7", FHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц.

6,7", FHD+, Super AMOLED Infinity-U, 90 Гц. Процесор: SoC Exynos 1330 (5G), MediaTek Helio G99 (4G).

SoC Exynos 1330 (5G), MediaTek Helio G99 (4G). Пам'ять: 4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопичувача.

4/6/8 ГБ "оперативки", 128/256 ГБ накопичувача. Камери : основна на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп і макро з роздільною здатністю 2 Мп. Фронтальна камера - 13-мегапіксельна.

: основна на 50 Мп, ультраширик на 5 Мп і макро з роздільною здатністю 2 Мп. Фронтальна камера - 13-мегапіксельна. Батарея: 5000 мАг, зарядка 25 Вт.

Обидва бюджетники стали першими в лінійці Galaxy із зовнішньою підтримкою карт microSD до 1,5 ТБ (до цього підтримувалися накопичувачі 1 ТБ). А ще це перші смартфони серії Galaxy A1X з рейтингом IP54, що забезпечує захист від пилу і бризок.

Galaxy A16 5G та Galaxy A16 4G працюють під управлінням One UI 6.1 на базі ОС Android 14. Отже, остання версія Android для цих смартфонів – Android 20. Очікується, що поставки новинок почнуться в листопаді.

Раніше Samsung випустила важливе оновлення для своїх смартфонів. Жовтневий патч не тільки усуває помилки в системі, а й значно покращує роботу пристроїв, тому краще не зволікати з установкою.

Також з'явилася інформація, що Samsung готує свою відповідь iPhone Air: це буде найтонший смартфон бренду. Останніми роками дизайн Galaxy S FE не вирізнявся помітними змінами, але нова модель має освіжити зовнішній вигляд пристроїв цієї серії.

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