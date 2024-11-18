Ймовірно, це черговий баг, що сплив після оновлення операційної системи iOS 18.

Власники "яблучних" смартфонів розповіли про вельми незвичну проблему, з якою вони зіткнулися – користувачі чують голоси, які лунають з їхніх iPhone. На це звернули увагу в Wccftech.

Днями на форумі Reddit з'явилася скарга на дивну роботу iPhone. Людина стверджувала, що чула чоловічий голос у своєму смартфоні. Спочатку він припустив, що це звуки з відео, яке відтворюється в згорнутому режимі, але жоден застосунок у фоні не працював.

Проте розмови в смартфоні тривали. Автор повідомлення навіть повідав, що незнайомий голос розповідав про розбиту машину. Пізніше з аналогічним явищем зіткнулася ще одна людина.

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Така ситуація викликала жваве обговорення в мережі. Причину появи "голосів" на смартфоні поки що не знайдено, але багато хто припускає, що це може бути черговий баг iOS 18. Однак Apple поки що не дала офіційних коментарів. Можливо, компанія очікує, що інциденти стануть більш масовими, щоб провести детальне розслідування.

Раніше користувачі скаржилися на надмірний розряд батареї iPhone після оновлення до iOS 18. Хоча багато повідомлень надходять від власників iPhone 16, проблеми спостерігаються і на старих iPhone з iOS 18.

Нагадаємо, наприкінці жовтня смартфони iPhone отримали оновлення iOS 18.1 з першими ШІ-функціями. Оновитися можуть власники всіх iPhone, починаючи з XS, але Apple Intelligence доступний тільки на 15 Pro/Pro Max і iPhone 16.

Раніше в мережі писали, що нова функція Apple Watch передбачає хворобу ще до появи симптомів. Вона доступна на Watch Series 6 і новіших моделях.

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