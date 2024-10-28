iPhone отримали оновлення з першими ШІ-функціями, але є нюанс

Компанія Apple випустила iOS 18.1 для всіх підтримуваних пристроїв. Це оновлення примітне тим, що в ньому вперше з'явилися функції Apple Intelligence на базі штучного інтелекту (ШІ), які були представлені ще влітку.
Оновившись до iOS 18.1, ви отримаєте такі ШІ-фішки:
- Writing Tools для роботи з текстом і ШІ-зведення оповіщень.
- Clean Up у додатку "Фото" для видалення об'єктів.
- Під час читання будь-якої веб-сторінки в Safari можна попросити ШІ навести короткий зміст статті.
- Розумне сортування електронної пошти.
Створення слайдшоу за текстовим запитом.
- Спеціальний режим фокусування, при якому ШІ відображає тільки найважливіші повідомлення від часто використовуваних додатків.
Розмір оновлення становить 1.8 ГБайт, але для функцій Apple Intelligence знадобиться не менше 4 ГБайт вільного місця на накопичувачі. Оновитися можуть власники всіх iPhone, починаючи з XS, але Apple Intelligence доступний тільки на 15 Pro/Pro Max і iPhone 16.
Для тих, чий Айфон не підтримує ШІ, Apple теж приготувала кілька корисних фішок. Мабуть, найважливіша – можливість запису і розшифровки телефонних розмов. Також компанія оновила дизайн і функції Siri.
Крім цього, з'явилися функції для захисту слуху і діагностики супутніх проблем для AirPods Pro 2 і доступ до чіпа NFC для сторонніх розробників.
Інші можливості Apple Intelligence, включно з інтеграцією ChatGPT і роботою Genmoji та Image Playground, з'являться в iOS 18.2 до кінця року. А повноцінно система запрацює навесні 2025 року з релізом iOS 18.3 або 18.4.
Зазначимо, що на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на середньобюджетних моделях, нехай і в дещо урізаному вигляді. Вони надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року, після чого Samsung має намір запровадити ШІ-підписку.