iPhone отримали оновлення з першими ШІ-функціями, але є нюанс

Apple Intelligence доступний тільки на 15 Pro/Pro Max і новеньких iPhone 16.

Компанія Apple випустила iOS 18.1 для всіх підтримуваних пристроїв. Це оновлення примітне тим, що в ньому вперше з'явилися функції Apple Intelligence на базі штучного інтелекту (ШІ), які були представлені ще влітку.

Оновившись до iOS 18.1, ви отримаєте такі ШІ-фішки:

Writing Tools для роботи з текстом і ШІ-зведення оповіщень.

Clean Up у додатку "Фото" для видалення об'єктів.

Під час читання будь-якої веб-сторінки в Safari можна попросити ШІ навести короткий зміст статті.

Розумне сортування електронної пошти.

Створення слайдшоу за текстовим запитом.

Спеціальний режим фокусування, при якому ШІ відображає тільки найважливіші повідомлення від часто використовуваних додатків.

Розмір оновлення становить 1.8 ГБайт, але для функцій Apple Intelligence знадобиться не менше 4 ГБайт вільного місця на накопичувачі. Оновитися можуть власники всіх iPhone, починаючи з XS, але Apple Intelligence доступний тільки на 15 Pro/Pro Max і iPhone 16.

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Для тих, чий Айфон не підтримує ШІ, Apple теж приготувала кілька корисних фішок. Мабуть, найважливіша – можливість запису і розшифровки телефонних розмов. Також компанія оновила дизайн і функції Siri.

Крім цього, з'явилися функції для захисту слуху і діагностики супутніх проблем для AirPods Pro 2 і доступ до чіпа NFC для сторонніх розробників.

Інші можливості Apple Intelligence, включно з інтеграцією ChatGPT і роботою Genmoji та Image Playground, з'являться в iOS 18.2 до кінця року. А повноцінно система запрацює навесні 2025 року з релізом iOS 18.3 або 18.4.

Зазначимо, що на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на середньобюджетних моделях, нехай і в дещо урізаному вигляді. Вони надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року, після чого Samsung має намір запровадити ШІ-підписку.

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