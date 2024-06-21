У компанії вважають, що поки вона занадто суперечлива, щоб нею хтось користувався.

Після критики експертів і користувачів компанія Microsoft вирішила все ж відкликати поширення нової ШІ-функції Recall. За задумом, вона дає змогу шукати і згадувати все, що ви бачили або робили на своєму ПК з Windows 11.

Раніше Recall було видалено з публічних збірок Windows 11 для нових ноутбуків на ARM-процесорах, а тепер вона зникла навіть з інсайдерських збірок. Очевидно, що Microsoft намагається приховати спірний фукціонал навіть від інсайдерів, які мали протестувати її перед релізом, пише Tom's Hardware.

Recall – нова ШІ-функція для Copilot+PC пристроїв, яка за згодою користувача автоматично робить знімки екрана вашого ПК в реальному часу і витягує з них інформацію за допомогою нейромережі. Хоча метою інструмента є допомога користувачеві відстежувати свої дії на часовій шкалі, ця функція одразу викликала спірну реакцію в мережі.

Microsoft явно вважає, що Recall поки занадто суперечлива, щоб нею хтось користувався. Можливо, нова версія з'явиться в майбутній збірці Insider, але коли це станеться, залишається загадкою.

Нагадаємо, наприкінці травня Microsoft анонсувала новий бренд Copilot Plus – так тепер називатимуть ноутбуки з інтегрованою підтримкою ШІ. Для таких пристроїв будуть доступні деякі ексклюзивні ШІ-функції в Windows 11 на кшталт Recall. Конкуруватимуть вони з MacBook Air від Apple.

Як УНІАН уже розповідав, Microsoft не планує випускати Windows 12 цього року. Замість неї вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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