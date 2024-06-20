Небезпечна вразливість: користувачів Windows закликали скоріше оновити систему

У останньому оновленні закрили вразливість публічного Wi-Fi для віддаленого доступу до комп'ютера.

Якщо ви відкладали наступне оновлення Windows, зараз саме час його встановити. У нещодавньому оновленні Microsoft виправила серйозну вразливість у Windows 11 і Windows 10, яка могла піддати ризику ваш пристрій під час підключення до загальнодоступної мережі Wi-Fi, повідомляє The Verge.

Як з'ясувалося, уразливість (CVE-2024-30078) дає змогу хакерам розгорнути шкідливий пакет на пристроях, під'єднаних до одних і тих самих мереж Wi-Fi, у таких місцях, як аеропорти, кафе, або навіть на робочих місцях. Після чого хакери могли віддалено запускати команди і отримувати доступ до системи – і все це без будь-якої взаємодії з користувачем або аутентифікації.

Microsoft випустила патч у межах щомісячного оновлення безпеки 11 червня. Компанія присвоїла уразливості статус "важливої", що є другим за важливістю рейтингом вразливостей безпеки компанії. Навіть якщо ви не плануєте найближчим часом брати з собою ноутбук у громадські місця, то все одно не варто відкладати оновлення.

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Щоб перевірити наявність оновлення системи для вашого ПК, відкрийте налаштування і перейдіть у "Центр оновлення Windows". Там має бути запропонована свіжа версія ОС. Якщо її немає, перевірку можна запустити вручну.

Microsoft також рекомендує всім користувачам перейти на свою новітню ОС Winows 11, але більшість людей продовжують покладатися на Windows 10 через її стабільність і звичність. Статистика показує, що понад 78% українців все ще використовують W10, тоді як W11 встановлена лише на 15% пристроїв.

Зазначимо, що Windows 10 перестала отримувати функціональні оновлення ще понад рік тому, а повноцінна підтримка ОС припиниться 14 жовтня 2025. Після цієї дати комп'ютери користувачів продовжать роботу в нормальному режимі, але більше не зможуть розраховувати на щомісячні оновлення безпеки та патчі, що захищають від новітніх загроз.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12, на який усі чекали цієї осені. Замість неї вийде велике оновлення для Windows 11 з безліччю функцій на базі ШІ.

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