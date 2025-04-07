Тепер Galaxy S24 і низка інших смартфонів працюватимуть на операційці One UI 7.

Samsung нарешті почала поширювати стабільну версію One UI 7 на базі Android 15 - довгоочікуване оновлення з'явилося 7 квітня, після місяців бета-тестів.

Першими оновлення отримали користувачі Galaxy S24 у Південній Кореї, а найближчими днями апдейт з'явиться і в інших країнах, за винятком США та Канади, де реліз намічений на 10 і 11 квітня відповідно.

Разом із флагманами лінійки S24 апдейт також прилетів на Galaxy Z Fold 6 і Z Flip 6. А в наступній хвилі One UI 7 дістанеться Galaxy S23, S23 FE, Z Fold 5, Z Flip 5, а також планшетам серій Tab S10 і Tab S9. Точних дат поки не оголошено, але судячи з динаміки, чекати довго не доведеться.

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Зі змін в очі впадають оновлені анімації: тепер інтерфейс відчувається плавніше і чуйніше. Також перероблено екран блокування і повідомлення, вони стали компактнішими і краще вписуються в загальну стилістику системи.

Особливу увагу Samsung приділила конфіденційності: з'явилося більше опцій для контролю доступу додатків до чутливих даних. Візуально оболонка стала ближчою до "чистого" Android, але зі збереженням фірмових фішок One UI.

Щоправда раніше ми розповідали, що користувачі Android 15 скаржаться на новий баг: через нього блокується доступ до телефону.

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