У Windows з'явилася прихована опція швидкого 'вбивства' програм, що зависли

Microsoft продовжує вдосконалювати Windows 11, роблячи її більш зручною та інтуїтивно зрозумілою для користувачів. Як повідомив портал Tom's Hardware, в останньому оновленні ОС з'явилася дуже корисна і зручна функція, що значно спрощує боротьбу із програмами, що зависли.

Тепер, щоб "вбити" завислий процес, не потрібно викликати "Диспетчер завдань" і шукати несправність у списку. Достатньо одного кліка прямо на "Панелі завдань".

Опцію додали в контекстне меню, яке викликається правою кнопкою миші по іконці на панелі завдань. Далі у вікні, що з'явилося, потрібно вибрати "Завершити завдання". До речі, в macOS це реалізовано схожим чином уже давно.

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Незважаючи на свою корисність, за замовчуванням нову опцію вимкнено. Щоб активувати її, потрібно:

відкрити налаштування Windows;

перейти в розділ "Система";

вибрати пункт "Для розробників";

увімкнути опцію "Завершити завдання".

Як повідомляв УНІАН, Windows 10 все ще є вибором більшості користувачів, зокрема з України. Цифри від червня 2024-го показують, що застаріла ОС встановлена на 78% комп'ютерів, тоді як Windows 11 – лише 15%.

Можливо, ситуація зміниться восени, коли вийде апдейт 24H2, який називають найбільшим в історії Windows 11. Воно принесе багато ШІ-функцій, покращений режим економії заряду, перероблений інтерфейс із "плаваючою" панеллю завдань і багато чого ще. Заради неї Microsoft навіть перенесла Windows 12 на 2025 рік.

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