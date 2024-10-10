Користувачів цих версій Windows просять оновити систему – вони втратили підтримку

Днями Microsoft оновила дані про підтримку своїх продуктів. Якщо на вашому пристрої встановлена Windows 11 21H2 або 22H2, настав час оновитися до чогось новішого. Ці дві версії офіційно втратили підтримку.

Зрозуміло, користувачі зможуть продовжити користуватися цими версіями, але відсутність актуальних патчів і оновлень зробить їх менш безпечними. Технологічний гігант настійно рекомендує користувачам оновити операційну систему до актуальної версії Windows 11 24H2, щоб і далі отримувати актуальні оновлення та захист.

Водночас корпоративні клієнти, які використовують операційну систему Windows 11 22H2, мають можливість отримувати оновлення ще один рік.

Щоб перевірити, яка у вас версія Windows 11, перейдіть у "Налаштування" → "Система" → "Про систему". Якщо у користувача досі встановлено модифікацію 21H2 або 22H2, то рекомендується запустити оновлення системи вручну.

Ще більш сумна новина очікує в жовтні всіх, хто досі користується Windows 10. Хоч підтримка "десятки" припиниться лише наступної осені, компанія рекомендує вже зараз перейти на свою актуальну ОС. Далі оновлення можна буде отримувати виключно на платній основі.

Цифри показують, що в останні декілька місяців користувачі стали частіше переходити з Windows 10 на Windows 11. Актуальна операційна система захопила майже третину всього сегмента, а серед геймерів вона і зовсім найпопулярніша.

Вас також можуть зацікавити новини: