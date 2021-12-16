Розпродаж триватиме до 10 січня, тому не варто поспішати – вдосталь часу як слід все обміркувати.

Компанія Xiaomi оголосила про запуск великого розпродажу смартфонів та іншої фірмової техніки в Україні.

Спеціальні ціни діють в авторизованих магазинах Xiaomi Store, в роздрібній мережі АЛЛО і в офіційних партнерів Xiaomi, зокрема в магазинах Comfy, Фокстрот, Rozetka, Eldorado, Vodafone і Епіцентр.

Максимальна знижка у 2500 грн пропонується для флагманського смартфона Xiaomi 11T – його можна купити за 11 999 замість 14 499 грн. На 2 тисячі гривень дешевше можна купити смартфон Xiaomi 11 Lite 5G NE у версіях 8/128 і 8/256 ГБ – 9999 замість 11 999 та 10 999 замість 12 999 грн відповідно.

Також знижка в 800 грн пропонується для флагманського смартфона Redmi Note 10S – 6499 замість попередніх 7299.

Є й інші цікаві пропозиції:

Робот-пилосос Mi Robot Vacuum Mop Essential – 4199 замість 5499 грн;

Робот-пилосос Mi Robot Vacuum Mop – 5999 замість 7499 грн;

Робот-пилосос Mi Robot Vacuum Mop P – 7999 замість 9999 грн;

Електрочайник Mi Electric Kettle – 699 замість 899 грн;

Електрочайник Mi Smart Kettle Pro – 1299 замість 1699 грн.

Акція вже стартувала і триватиме до 10 січня 2022 року. Крім того, з 21 грудня при покупці смартфона Xiaomi 11T Pro користувачі отримають навушники Xiaomi FlipBuds Pro (рекомендована роздрібна ціна 4999 грн) в подарунок.

Читайте такожXiaomi готує революцію у світі акумуляторів для смартфонівРаніше повідомлялося, що смартфони нового покоління від Xiaomi отримають дуже незвичайну камеру. Мовиться про серію Xiaomi 12, яку, за чутками, презентують вже 28 грудня.

Очікується, що блок основної камери Ultra-версії, отримає відразу вісім отворів різного розміру і форми. Звичайно ж, не всі вони будуть зайняті датчиками зображення, проте така композиція все одно викликає захоплення.

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Автор: Денис Пономаренко