Порада насправді очевидна і застосовується ще з часів Windows XP, але часто користувачі ігнорують її.

В офіційному блозі Microsoft з'явилась нова публікація, у якій розробники поділилися ефективними, але, щоправда, злегка застарілими рекомендаціями щодо поліпшення роботи Windows. На це звернуло увагу видання Neowin.

Так, розробники радять стежити за автозавантаженням і час від часу відвідувати розділ "Автозавантаження" в "Диспетчері завдань" і намагатися, щоб до списку завантажень не потрапили зайві додатки.

Коли справа доходить до оптимізації пристрою з Windows, однією з ключових областей є процес запуску. Додатки, які запускаються автоматично під час завантаження пристрою, можуть впливати як на швидкість запуску, так і загалом на загальну продуктивність вашої системи – йдеться в публікації. Відео дня

При цьому деякі програми можуть не відображатися в цьому розділі, тому варто також перевірити папки за шляхами:

AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup і Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup.

Крім того, очистити автозавантаження можна через реєстр, параметри якого знаходяться за шляхом:

HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Втім,редагувати систему на такому низькому рівні не рекомендується, особливо недосвідченим користувачам.

Як уже повідомляв УНІАН, Microsoft через майже 30 років прибрала з Windows дратівливе обмеження на розмір розділів FAT32 у 32 ГБ. Тепер ліміт об'єму буде збільшено до 2 ТБ, але тільки при форматуванні диска через командний рядок.

А якщо ви відкладали наступний апдейт Windows, зараз саме час його встановити. У рамках серпневого "вівторка оновлень" Microsoft виявила і вже виправила 90 вразливостей в ОС Windows 10 і 11.

Вас також можуть зацікавити новини: