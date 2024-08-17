Нові зміни можна буде оцінити в найближчому оновленні Windows 11.

В операційній системі ОС Windows уже майже 30 років діє обмеження на розмір розділів FAT32 у 32 ГБ, втім, сама файлова система підтримує томи до 2 ТБ. І ось у свіжій Canary-збірці Windows 11 Microsoft нарешті усунула це обмеження і в найближчому оновленні воно стане доступним для всіх користувачів.

У повідомленні в блозі компанії йдеться про те, що ліміт об'єму FAT32 буде збільшено до 2 терабайт, але тільки під час форматування диска через командний рядок. У стандартному інтерфейсі нічого не зміниться, принаймні в найближчому оновленні.

Насправді, Windows давно підтримує читання розділів FAT32 розміром до 2 ТБ, але досі ви не могли створювати його в ОС без сторонніх програм. Тепер це нарешті зміниться. Однак слід пам'ятати, що обмеження на розмір окремих файлів у 4 ГБ у файловій системі нікуди не дінеться.

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Хоч FAT32 наразі не так широко використовується порівняно з альтернативами, такими як exFAT, він все ще використовується багатьма старими пристроями, які потребують USB-накопичувачів або SD-карт, відформатованих у FAT32.

Раніше Microsoft представила новий інструмент для Windows, який є аналогом AirDrop з екосистеми пристроїв компанії Apple. Він дає змогу швидко обмінюватися файлами між комп'ютером і Android-девайсом.

А якщо ви відкладали наступний апдейт Windows, зараз саме час його встановити. У рамках серпневого "вівторка оновлень" Microsoft виявила і вже виправила 90 вразливостей в операційних системах Windows 10 і 11.

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