Компанія прибрала лазівку, завдяки якій користувачі могли встановити нову ОС на непідтримувані ПК.

Компанія Microsoft заблокувала один із найпоширеніших обхідних шляхів для встановлення Windows 11 на непідтримувані ПК. Поки що це стосується тільки каналу Canary, тобто бета-версії операційної системи, повідомляє XDA Developers.

Як відомо, з виходом Windows 11 Microsoft ввела нову вимогу, яка не дає змоги будь-якій системі без підтримки технології TPM 2.0. встановлювати ОС. Раніше це обмеження можна було обійти, додавши параметр /product server у виконуваний файл установника, але тепер цей спосіб не працює.

Актуальна версія Windows 11 24H2 все ще дозволяє використовувати обхідний шлях. Наразі невідомо, коли Microsoft заблокує його у фінальній версії ОС, однак це може статися вже з випуском наступного оновлення.

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Microsoft час від часу підвищує системні вимоги Windows 11, через що мільйони комп'ютерів щоразу позбавляються підтримки. Зокрема, в лютому цього року після виходу великого оновлення 24H2 ОС перестала запускатися на системах, які не підтримують технологію POPCNT.

Чому Windows 11 так і не завоювала великої популярності

Скоро Windows 11 виповниться три роки, однак за цей час їй так і не вдалося стати новим стандартом для ПК-індустрії. Свіжа статистика показує, що понад 65% користувачів досі використовують Windows 10, тоді як нова ОС встановлена лише на 30% пристроях. Хоча в останні місяці частка Windows 11 зростає.

Аналітики вважають, що головною причиною провалу нової ОС стали завищені системні вимоги. Як мінімум, у корпоративному секторі більша частина ПК банально не оснащена відповідними характеристиками для апгрейда. При цьому Microsoft періодично ще сильніше підвищує системні вимоги Windows 11.

Оскільки користувачі не бажають оновлюватися до Windows 11, Microsoft навіть перенесла вихід Windows 12. Замість неї цієї осені вийде "найбільше оновлення в історії Windows 11" з безліччю функцій на базі ШІ.

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