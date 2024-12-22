Як безкоштовно прискорити комп'ютер на Windows: чотири прості дії

Варто почати з відключення непотрібних програм і оновлення операційної системи.

На Windows заведено сваритись – особливо на ОС нового покоління, якій так і не вдалося домогтися "народної" любові. Помітно розчаровані геймери, для яких найменша зміна продуктивності має величезне значення.

Фахівці ZDNet дали кілька рекомендацій, які допоможуть прискорити роботу Windows 11, не вимагаючи при цьому глибоких технічних знань. Ці кроки підійдуть і Windows 10-юзерів, для яких невелике збільшення продуктивності може мати значення.

1. Завантажте останні оновлення

Звучить очевидно, однак переконайтеся, що ваша Windows оновлена. Оновлення часто виправляють помилки, покращують продуктивність і додають нові опції, які сприяють більш плавному досвіду.

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Зазвичай ОС автоматично встановлює оновлення в міру їхнього виходу, але ви можете перевіряти наявність оновлень вручну. Перейдіть у розділ "Налаштування" → "Оновлення Windows" і натисніть "Перевірити наявність оновлень". Якщо система сповільнилася після оновлення, ви можете видалити його в Історії оновлень.

2. Вимкніть автозапуск додатків

Занадто багато додатків, що запускаються під час увімкнення ПК і працюють у фоновому режимі, уповільнюють роботу комп'ютера. Вимкнути їх можна через "Автозавантаження додатків" у диспетчері завдань. Також може допомогти призупинення синхронізації OneDrive.

Не хвилюйтеся, ця дія не вимкне повністю програмне забезпечення або службу. Вона просто не дасть їм відкриватися під час запуску. Ви завжди зможете увімкнути їх знову пізніше

3. Вимкніть невикористовувані функції

У Windows 11 настільки багато функцій, що є велика ймовірність, що ви не використовуєте всі з них. Вони обмежують обсяг ресурсів, які ваш ПК може розподілити між більш важливими завданнями.

Вимкнення оповіщень – гарний початок. Для цього перейдіть у розділ "Система" в меню "Параметри" і вимкніть їх. Потім перейдіть у розділ "Персоналізація" → "Кольори" і вимкніть ефекти прозорості та інші непотрібні функції.

4. Видаліть шкідливе ПЗ

І наостанок важливо регулярно оновлювати антивірусні програми та видаляти шкідливі додатки, які здатні уповільнювати роботу пристрою.

Windows уже постачається з попередньо встановленим Windows Security, який підходить для більшості сценаріїв, проте все ж не є найнадійнішим додатком. Для більш надійного захисту експерти рекомендують Bitdefender Total Security.

Нагадаємо, раніше цього місяця Microsoft дозволила встановлювати Windows 11 на несумісні ПК. У компанії добровільно поділилися офіційною інструкцією з налаштування операційної системи на старих комп'ютерах.

Ймовірно, зняття обмеження пов'язане з тим, що частка Windows 11 все ще мала, а підтримка Windows 10 скоро закінчується. У охочих залишитися на "десятці" буде можливість і далі отримувати оновлення безпеки через підписку Extended Security Updates, яка коштує 30 доларів (~1200 грн) на рік.

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