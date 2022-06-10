Все через те, що слоган довгий час "лежав" без діла.

Вищий суд ЄС позбавив компанію Apple прав на її легендарний слоган Think Different ("Думай інакше"). Сумний кінець великої історії почався ще в 2016 році, коли позов з такою вимогою подав швейцарський виробник годинників Swatch.

Як повідомляє видання iMore, основним аргументом було те, що купертинівський гігант не використовував фразу вже п'ять років. При цьому в рекламі Swatch фігурувала схожий слоган Tick Different ("Цокай інакше").

Суди неодноразово приймали сторону Swatch, а Apple безрезультатно подавала апеляції. Тепер компанія програла процеси у всіх європейських інстанціях, тим самим позбувшись ексклюзивного права використовувати цей слоган в регіоні.

А ще у Swatch є торгова марка "One more thing" ("Ще дещо") – цю фразу традиційно вимовляв Стів Джобс в кінці кожної презентації, представляючи який-небудь новий продукт компанії. Apple хотіла заборонити її, але теж програла справу в 2021 році.

При цьому суд визнав, що, реєструючи її, швейцарська компанія, можливо, хотіла досадити Apple.

Нагадаємо, напередодні Apple представила свою нову "операційку" iOS 16, яка стане доступна для власників iPhone вже цієї осені. Вона запропонує ряд поліпшених функцій, в тому числі екран блокування з новими віджетами і "живі" оповіщення.

Але якщо вам не терпиться випробувати нововведення, ви можете взяти на себе ношу бета-тестера. УНІАН детально розписав, як випробувати нову систему в ділі раніше за інших.

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