У Google Play роботу білінгу для російських користувачів призупинили ще в березні.

Російські користувачі стали повідомляти про неможливість підключення рахунків МТС і "Білайну" до екосистеми Apple. При спробі оформити покупку їм пропонують повторити спробу пізніше, а при оформленні способу оплати – не висилає код підтвердження.

Про це пише ряд профільних російських ЗМІ.

При цьому наголошується, що це був останній спосіб хоч якось здійснювати платежі в App Store для росіян. Раніше в "яблучному" онлайн-магазині відключили оплату з банківських карт, з рахунку мобільних номерів "МегаФона" і Yota, а також поповнення Apple ID через QIWI.

В Google Play роботу білінгу для користувачів з Росії призупинили ще з 10 березня – можна завантажувати тільки безкоштовні програми або оновлювати вже куплені платні. До слова, напередодні в Google вже заборонили розробникам з РФ оновлення і завантаження платних додатків у своєму маркетплейсі.

Ще більше обмежень для росіян:

Google заборонила росіянам встановлювати і оновлювати свій фірмовий браузер з магазину Google Play.

Росіянам заблокували доступ до шрифтів Times New Roman і Arial. Зазначається, що саме вони передбачені державним стандартом РФ для документів.

Російські компанії більше не можуть випускати Android-смартфони. Так, як би смішно це не звучало, але РФ випускає власні смартфони. Чого тільки вартий "вбивця iPhone" AYYA T1.

Також УНІАН вже писав, що у Росії зростає популярність фічерфонів - кнопкових "звонилок" з мінімумом функцій. Експерти пов'язують це з рішенням найбільших виробників смартфонів призупинити поставки в країну-агресор і істотних проблем з логістикою.

Нагадаємо, з лютого деякі компанії, зокрема Apple і Samsung, призупинили поставки своєї продукції в Росію.

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