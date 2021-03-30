Саме ці слова традиційно вимовляв Стів Джобс в кінці кожної презентації, представляючи який-небудь новий продукт компанії.

Компанія Apple не змогла оскаржити право швейцарського виробника годинників Swatch використовувати в якості торгової марки знамениту фразу Стіва Джобса "One more thing" ("Ще дещо").

Читайте такожДля спортсменів і туристів: Apple працює над створенням більш міцної версії "розумного" годинникаЯк повідомляє Bloomberg, Високий суд Лондона, який розглядав цю справу, постановив, що Apple не може перешкодити Swatch використовувати цю фразу в якості торгової марки. При цьому суд визнав, що, реєструючи її, швейцарська компанія, можливо, хотіла досадити Apple.

Протистояння Apple і Swatch

Протистояння Apple і Swatch в питанні торгових марок почалося в 2014 році, коли Apple довелося відмовитися від назви iWatch для свого годинника через схожість з назвою годинника iSwatch, який вже був у Swatch.

У 2015 році Swatch подав заявку на реєстрацію торгової марки One more thing. Apple звернулася до суду, назвавши дії Swatch недобросовісними, оскільки ця фраза, на думку Apple, тісно асоціюється з історією Apple - саме ці слова традиційно вимовляв Стів Джобс в кінці кожної презентації, представляючи який-небудь новий проект компанії.

Суд першої інстанції став на бік Apple в цій суперечці, після чого Swatch подав апеляцію, зазначивши, що вищезгадана фраза спочатку належала лейтенанту Колобмо, герою відомого детективного серіалу. Високий суд Лондона підтримав швейцарську компанію.

Два роки тому Apple вже програла в аналогічній суперечці з Swatch в Австралії. Крім того, в тому ж році швейцарський суд відхилив претензії американського виробника до Swatch за те, що той почав використовувати слоган «Tick different» («Цокай інакше»). Apple стверджував, що швейцарська компанія вибрала такий слоган навмисне, оскільки він дуже схожий на популярний слоган Apple «Think different» («Думай інакше»), передає kommersant.

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Автор: Ірина Погоріла