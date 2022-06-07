Власники гаджетів від Apple незабаром зможуть побачити екран блокування з новими віджетами і "живі" оповіщення.

Компанія Apple анонсувала оновлену операційну систему iOS 16. Вже восени цього року власники iPhone отримають ряд поліпшених функцій, таких як екран блокування з новими віджетами і "живі" оповіщення.

Нову iOS 16 компанія анонсувала на конференції Worldwide Developers Conference 2022, підсумки якої були опубліковані на офіційному сайті Apple.

"Персоналізуйте свій iPhone, використовуючи абсолютно нові способи персоналізації екрана блокування. Демонструйте улюблені фотографії, налаштовуйте стилі шрифтів і відображайте набір віджетів, щоб отримувати інформацію з першого погляду", - розповіли в Apple.

У новій iOS користувачі дійсно отримають масу можливостей для персоналізації. Крім шрифтів, кольорів і віджетів, оновлення отримали ще шпалери від Apple. На екрані блокування також з'явиться Live Activity - функція, завдяки якій користувачі зможуть дізнаватися про те, що відбувається в режимі реального часу. Розробники продумали всі деталі, повідомлення на екрані блокування в новій iOS будуть згортатися внизу, не займаючи персоналізований екран блокування.

"Тепер ви можете створювати різні екрани блокування, кожен з яких має унікальний фон і стиль, і між ними легко перемикатися", - додали в Apple.

Крім цього, в новій ОС з'явиться iCloud Shared Photo Library - можливість створювати окрему бібліотеку iCloud, доступ до якої зможуть отримати до 6 користувачів. Користувачі зможуть додавати файли, створювати галереї та редагувати добірки разом.

Також нові можливості з'являться в додатку Messages. Користувачі зможуть скасувати відправку або ж відновити недавно видалене повідомлення. Крім цього, чати можна буде позначати як непрочитані.

У Safari користувачі зможуть створювати спільні групи вкладок і ділитися добірками сайтів з іншими людьми. У браузері також поліпшили безпеку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Apple в тандемі з голлівудськими режисерами готує абсолютно новий пристрій.

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