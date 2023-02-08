Смартфон отримав титановий корпус з округленими краями та плоским екраном в стилі Apple Watch Ultra.

У мережі з'явилася концепт-ілюстрація флагманського смартфона iPhone Ultra, чуток про який стає все більше.

За уявленням дизайнера Йонаса Денерта, пристрій запозичить багато елементів Apple Watch Ultra, серед яких особливо виділяється титанові шасі. Як результат, вийшов надміцний айфон з плавними деталями.

З інших помітних змін щодо поточних моделей:

виступи під фізичними кнопками; Відео дня

збільшена до 12 мм товщина під місткий акумулятор;

програмована кнопка і порт USB-C в забарвленні "міжнародний помаранчевий" – теж як у Apple Watch Ultra.

Автор підкреслив, що зробив концепт в якості тренувальної вправи: чи можливо адаптувати мову дизайну Watch Ultra під iPhone.

Коли вийде "титановий" айфон

Поки аналітики та інсайдери не прийшли до єдиної думки про рік виходу iPhone Ultra. Раніше очікувалось, що Apple замінить версію Pro Max в лінійці 2023 року на флагманську модель з приставкою Ultra. Але тепер прогнози змістилися на 2024 рік. Тому, можливо, йдеться про лінійку iPhone 16.

Єдине, що можна з упевненістю сказати – це буде найнадійніший, найтоповіший і найдорожчий iPhone. Приставкою Ultra Apple хоче ще більше підкреслити "преміальність" найдорожчого айфона в лінійці, як це зазвичай роблять Android-виробники.

Передбачається, що такий айфон отримає більш продуктивний процесор, оптичний 10x-зум і поліпшену селфі-камеру. До того ж він стане першим "титановим" айфоном, чутки про який ходять вже кілька років.

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