У лінійці айфонів, яка вийде в цьому році, тільки найдорожча модель отримає камеру-перископ.

Згідно зі свіжими витоками, в лінійці iPhone 2023 року тільки найдорожча модель, яку останнім часом все частіше називають 15 Ultra, отримає камеру-перископ, покликана суттєво поліпшити оптичне наближення.

Про це пише корейське видання The Elec, відоме своїми достовірними витоками. Очікується, що нова конструкція дозволить додати в айфон 10-кратний оптичний зум.

Джерело стверджує, що для iPhone 15 Ultra відповідний модуль буде виробляти LG Innotek і Jahwa Electronics, причому на частку першої доведеться 70% поставок. А вже в лінійці iPhone 16, яка вийде в 2024 році, обидві старші моделі отримають камеру-перископ.

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Apple розробляє iPhone 15 Ultra

Раніше кілька джерел, у тому числі Марк Гурман, розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra.

Гаджет стане єдиним в 15-й лінійці айфонів, який отримає титанову задню панель з загнутими гранями, аналогічної тій, яка стоїть в Apple Watch Ultra. Також у нього буде подвійна селфі-камера, а на зміну фізичним кнопкам прийде єдина панель з вібровідкліком.

Очікується, що це буде найдорожчий айфон в історії – смартфон буде коштувати $ 1299 без урахування податків і відв'язки від оператора. Таким чином повністю укомплектований iPhone 15 Ultra з обсягом пам'яті 1 ТБ може в кінцевому підсумку коштувати 1799 доларів (понад 66 тис. грн), оскільки iPhone 14 Pro Max з 1 ТБ коштує 1599 доларів.

Презентація лінійки iPhone 15 відбудеться у вересні 2023 року. Apple вже офіційно підтвердила, що всі майбутні айфони, починаючи з iPhone 15, перейдуть з Lightning на USB-C. У найближчі роки компанія також поступово переведе на єдиний роз'єм навушники AirPods і аксесуари для Mac.

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