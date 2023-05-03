Концепт демонструє повністю оновлену компоновку камери і кнопку дії як у Apple Watch.

У вересні цього року Apple представить лінійку iPhone 15 з безліччю нововведень. Очікується, що компанія запропонує кілька дизайнерських та апаратних змін, таких як нова програмована кнопка замість перемикача звукових режимів.

Тим часом в інтернеті з'явився цікавий концепт iPhone 16 Pro 2024 року, що демонструє повністю оновлене компонування камери і кнопку дії.

Згідно з недавніми витоками, фірмовий перемикач звукових режимів перетвориться в багатофункціональну кнопку. На неї можна буде призначити дію за бажанням, як це вже реалізовано в Apple Watch Ultra: наприклад, запуск камери або ліхтарика. Компанія використовувала перемикач звукових режимів на всіх моделях iPhone з моменту виходу першої версії в 2007 році.

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Однак головна родзинка iPhone 16 Pro – це абсолютно нове розташування камери. Концепт показує дві пари камер, встановлених вертикально в круглому корпусі. В останній раз Apple вносила серйозні зміни в розташування камер своїх телефонів в iPhone 12.

Обладнання камери показує основну камеру, ширококутний об'єктив і перископічний об'єктив, який, за чутками, дебютує в iPhone 15 Pro Max. Крім того, сканер LiDAR і спалах розташовані по діагоналі всередині майданчика камери.

Нагадаємо, лінійка iPhone 2023 року буде представлена вже у вересні. Усі чутки та витоки вказують на те що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Все через те, що компанії доведеться перекласти на споживачів витрати за апгрейд.

Очікується, що версії iPhone 15 з приставкою Pro змінять сталеву раму на титанову, а також отримають ще більше пам'яті, більш швидкий USB-C і нову кнопку дії. Водночас модель 15 Pro Max стане першим смартфоном Apple, в якому буде використовуватися перископічний телеоб'єктив.

Стандартні моделі – 15 і 15 Plus – скоріш за все, не подорожчають. Вже точно відомо, що вони отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

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