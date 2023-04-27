Apple використовувала перемикач звукових режимів на всіх моделях iPhone з моменту виходу першої версії в 2007 році.

Портал 9to5mac опублікував якісні рендери iPhone 15 Pro і Max, створені на основі останніх чуток і витоків. Обидві новинки отримають настроювану кнопку замість перемикача звукових режимів, який був абсолютно у всіх моделях смартфонів Apple, починаючи з найпершої.

Раніше передбачалося, що флагманські Айфони 2023 року отримають сенсорні кнопки з тактильним зворотним зв'язком замість класичної "механіки". Пізніше інсайдери заявили, що Apple зіткнулася труднощами в реалізації проєкту, і вирішила притримати його до релізу iPhone 16 в 2024 році.

Якщо вірити опублікованим рендерам, нові "прошки" збережуть класичні елементи регулювання гучності, а ось фірмовий перемикач звукових режимів ("Дзвінок/Безшумно") перетвориться в багатофункціональну кнопку.

Відео дня

На ній можна буде призначити дію за бажанням, як це вже можливо в Apple Watch Ultra – наприклад, запуск камери, створення скріншота або відеозапис екрану. Водночас базова і "плюсова" моделі iPhone 15 залишаться зі старим перемикачем.

На рендерах також видно закруглені кути корпусу і надтонкі рамки дисплея. Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм. Для порівняння, у нинішнього лідера Xiaomi 13 цей показник дорівнює 1,81 мм

У звичайних iPhone 15 теж будуть вигнуті рамки, але їх товщина в порівнянні з минулим поколінням не зміниться. Діагоналі екранів залишаться тих же розмірів, як в лінійці iPhone 14.

Лінійка iPhone 15 буде представлена вже у вересні. Все вказує на те, що користувачів чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Все через те, що компанії доведеться перекласти на споживачів витрати за апгрейд.

Очікується, що окрім нової кнопки, версії iPhone 15 з приставкою Pro змінять сталеву раму на титанову, обзаведуться перископічним об'єктивом камери, а також отримають ще більше пам'яті і більш швидкий USB-C.

Стандартні моделі – 15 і 15 Plus – скоріш за все, не подорожчають. Вже точно відомо, що вони отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

Вас також можуть зацікавити новини: