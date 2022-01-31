За такий скромний прайс покупцям пропонують 6,6-дюймову IPS-панель, об'ємний звук DTS та батарею на 5000 мАг.

Бренд Tecno розширив асортимент своїх бюджетних смартфонів ще однією моделлю.

При ціні в 120 доларів США він може похвалитися акумулятором місткістю 5000 мАг, "розігнаним" дисплеєм та модулем NFC, який не так часто зустрінеш в бюджетниках. Звучить як заявка на звання нового народного улюбленця.

Основні характеристики Tecno Spark 8C:

Габарити: 164.57 x 76.00 x 8.95 мм;

Дисплей: 6,6", IPS, 1612Х720, 90 Гц;

Процесор: Unisoc T606;

Пам'ять: від 2 до 3 ГБ оперативної, 64/ГБ постійної, підтримка карт microSD;

ОС: Android 11 з оболонкою HiOS 7.6.

На задній кришці пристрою розмістився блок основної камери з 13-мегапіксельним датчиком (f/1.8) і підтримкою ШІ-алгоритмів обробки зображення. У модулі камери також знаходиться сканер відбитків пальців. Серед інших цікавинок – ефект боке, HDR, панорама та AR-стікери. Роздільна здатність фронтальної камери становить 8 Мп.

Базова версія Tecno Spark 8c на 2/64 ГБ обійдеться лише в 120 доларів (~3399 грн). На цей момент смартфон вже доступний на офіційному сайті компанії в Китаї, а незабаром повинен з'явитися і на торгових майданчиках по типу AliExpress.

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