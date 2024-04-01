В Україні це поки що не працює.

Команда месенджера Telegram випустила нове оновлення, яке надає можливість каналам отримувати фінансову винагороду за свою працю.

Тепер автори каналів зможуть отримувати 50% доходу від реклами, що вбудовується нижче постів, йдеться в блозі розробників. Але є два нюанси: дохід здійснюється через блокчейн TON і криптовалюту Tonco. А в Україні та країнах СНД це працювати не буде – можливо, тимчасово.

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Також із новим апдейтом будь-хто може перевести свій особистий акаунт у бізнес, щоб отримати доступ до нових функцій. З головних нововведень – можливість вказати свою локацію, години роботи та FAQ. Також можна змінити текст і стікер на сторінці нового чату, а посилання можна перетворити на кнопки з назвою: наприклад, "Забронювати столик" або "Дізнатися статус замовлення".

Крім того, в особистому профілі тепер можна вказати дату народження з налаштуваннями приватності, а також додати свій канал у профіль як вітрину. Оновлений Telegram уже доступний для встановлення – щоб нововведення запрацювали на смартфоні, потрібно оновити мобільний застосунок у Google Play і App Store.

Раніше УНІАН розповідав, що в Telegram є ліміт на кількість повідомлень – перевірте свій. Якщо перевищити його, найстаріші листування автоматично видаляться, а способів повернути видалені повідомлення, як відомо, в месенджері не існує.

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