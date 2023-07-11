Збій почався приблизно о 17:00 за Києвом.

"Найрозумніший" чат-бот ChatGPT перестав працювати у вівторок 11 липня, користувачі в усьому світі скаржаться на проблеми з OpenAI.

Як свідчать дані моніторингового сайту DownDetector, з проблемами зіткнулися користувачі з усього світу, включаючи Україну. Через збій в роботі ChatGPT недоступний вже більше ніж годину.

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Більшість користувачів зіткнулися з проблемою в роботі ChatGPT (55%), але також виникали труднощі при користуванні сайтом (33%) і неможливістю зайти до свого облікового запису (14%).

При цьому проблеми спостерігаються як в мобільній, так і десктопній версії чат-бота. З чим пов'язаний збій, поки незрозуміло.

ChatGPT з моменту запуску на початку 2023 року викликав справжній ажіотаж у світі хай-тек. Цей чат-бот здатний легко і впевнено відповідати на найрізноманітніші питання, а також писати прозу, вірші або комп'ютерний код по команді, а за швидкістю зростання обігнав навіть TikTok.

У середині березня чат-бот ChatGPT оновився до мовної моделі GPT-4. Тепер нейромережа здатна розуміти не тільки текст, а й розпізнавати зображення – і може пояснити навіть значення мемів. Очікується, що модель GPT-5, яка вийде в кінця 2023 року, досягне раніше небаченого рівня ШІ.

Раніше УНІАН повідомляв про те, що в ChatGPT знайшли лазівку, яка видає робочі ключі активації Windows. Різні користувачі змогли активувати 10, 10 Pro і навіть 11.

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