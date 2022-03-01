У Львові розсилають фейкові смс про зміну комендантської години / фото ua.depositphotos.com
Мер Львова Андрій Садовий попередити, що в місті та області людям розсилають неправдиве смс про зміну комендантської години. Повідомлення приходить на мобільний телефон нібито від ДСНС України від абонента DSNS UKR.
Фейкове повідомлення / соцмережі
Мер Львова попередив, що це смс є неправдивим і може бути провокацією ворога.
"Поки комендантська година діє без змін, з 22:00 до 6:00. Будьте уважні до повідомлень не з офіційних джерел. Ворог готує провокації, але ми не дамо", — зазначив мер.
Пересуватися по місту в комендантський час суворо заборонено. Таких громадян прийматимуть за диверсантів.
Нагадаємо, 1 березня у Львові повністю заборонив продавати алкогольні напої.