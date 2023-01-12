Жінка хотіла, аби її важку посилку доставили у поштомат, проте все пішло не так.

Клієнтка "Нової пошти" поскаржилася на сервіс компанії. Вона розповіла, що її важку посилку самовільно переадресували. Мало того, коробку ще й відкрили.

Свою скаргу жінка розмістила у коментарях на сторінці "Нової пошти" у Facebook. Компанія вже відреагувала.

За словами клієнтки, вона хотіла, аби її посилку доставили у поштомат. Проте коробку чомусь переадресували у відділення.

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"Замовляєш в поштомат, щоб важку посилку отримати ближче до будинку, а ви самовільно переадресовуєте її у відділення. Ще й прийшла в повністю відкритому вигляді. Вже тиждень чекаємо на вашу перевірку, і тиша. Оце так сервіс та клієнтоорієнтовність", - написала клієнтка.

Також жінка додала фото зі своєю посилкою. На них можна помітити, що коробка ніби й дійсно відкрита. Представники "Нової пошти" відповіли на скаргу, вони попросили клієнтку надати більше інформації про посилку. Проте чим закінчився інцидент - поки що невідомо.

"Нова пошта": тарифи та відгуки

Як вже повідомляв УНІАН, з 1 січня "Нова пошта" змінила тарифи. Так, компанія скасувала додаткову плату за повернення товару відправнику після перевірки у відділенні, раніше це коштувало 20 грн. Окрім цього, тариф на доставку документів у фірмовому картонному конверті у відділення та поштомати нині становить 55 грн.

Нещодавно з'явилася скарга. У ній клієнт розповів, що "Нова пошта" надіслала чужу посилку та "відморозилася". Людина очікувала на сувенір, а замість цього отримала зовсім інший подарунок.

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