У поточному кварталі це мають намір зробити кілька великих операторів.

У США починають офіційно згортати мобільний зв'язок третього покоління - 3G.

Про це повідомляє CNN.

Відключення 3G-мереж здійснюється в рамках широкого плану з переходу на 4G і 5G. Компанія AT&T вже відключилася. У поточному кварталі те саме мають намір зробити T-Mobile і Verizon.

Про те, що це станеться, користувачів повідомляли протягом двох останніх років.

Щоб прискорити перехід без відключення абонентів, в AT&T безкоштовно надають на заміну телефони багатьом власникам 3G-апаратів.

Зміни торкнуться не тільки власників старих телефонів на Android і iPhone 5 і старше. Перестануть функціонувати також бездротові сигналізації і різне портативне медичне обладнання, деякі автомобільні системи.

Мережа 3G з'явилася в США у 2002 році. Пізніше мобільні оператори перейшли на 4G і, нещодавно - на 5g. в AT&T стверджують, що зараз менш як 1% мобільного трафіку припадає на 3G.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Україна відтермінувала запуск 5G-зв'язку на липень 2022 року.

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