Користувачі месенджера безплатно зможуть переглядати великі мультимедійні файли, поділився підприємець.

Бізнесмен та програміст Павло Дуров повідомив, що у червні буде представлено Telegram Premium - платна версія месенджера.

Всі функції Telegram, які були безплатними, залишаться доступними користувачам, крім того, з'являться нові безплатні опції, йдеться на каналі підприємця.

За його словами, зокрема, користувачі зможуть переглядати великі мультимедійні файли, документи, преміум-реакції та стікери.

"Ми зрозуміли, що єдиним способом дозволити нашим найвибагливішим шанувальникам отримати більше, зберігаючи наші нинішні функції безплатними, - зробити підвищені ліміти платною опцією. Ось чому в цьому місяці ми представимо Telegram Premium, план підписки, який дозволяє будь-кому купувати додаткові функції, швидкість та ресурси...", - зазначив програміст.

Нагадаємо, месенджер Telegram був запущений у 2013 році. Павло Дуров є засновником Telegram.

Наприкінці жовтня 2021 року стало відомо, що в месенджері з'являться рекламні блоки.

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