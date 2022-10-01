Як у старі добрі часи, "Диспетчер завдань" тепер запускається правим кліком по панелі.

Днями Microsoft випустила свіжу тестову збірку 25211 для системи Windows 11. У ній нарешті повернули швидкий доступ до "Диспетчера завдань" при натисканні правою кнопкою миші по панелі завдань.

Про ці нововведення компанія повідомила у своєму блозі.

В оновленні на численні прохання також виправили помилку, через яку не працювала верхня частина "Провідника" з полем пошуку та адреси, коли застосунки були в повноекранному режимі. Також усунені різні помилки в "Пуску", панелі завдань і настройках.

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Крім цього, утиліта Snipping Tool ("Ножиці") тепер включає опцію автоматичного збереження скріншотів, а учасники програми раннього доступу з останнім апдейтом повідомляють про можливість перестановки значків в області повідомлень.

Поки такі нововведення були помічені тільки в тестовій збірці Windows 11, але найближчим часом вони стануть доступна всім охочим.

Зазначимо, що згідно зі свіжою статистикою Steam за серпень, "одинадцятка" встановлена на майже 25% комп'ютерах – і ця цифра зростає з кожним місяцем.

Microsoft значно оновила Windows 11: що нового

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22H2). У ньому нарешті додали вкладки в "Провіднику", модернізували макети багатозадачності, а також оновили "Диспетчер завдань", який тепер може працювати в темній темі.

А ще, через довгий час, Microsoft таки повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в застосунки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях "вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

До речі, користувачі з ігровими ПК, які встановили оновлення, скаржаться на проблеми з продуктивністю в іграх і уповільнення роботи самої системи.

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