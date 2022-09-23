Користувачі, а особливо геймери, зіткнулися з масою труднощів після установки Windows 11 2022 Update (22H2).

Напередодні Microsoft приступила до поширення першого великого оновлення для Windows 11. Воно включає багато помітних поліпшень, але разом з тим викликає проблеми з продуктивністю в іграх та уповільнення роботи самої системи, не кажучи вже про синій екран смерті.

Про це повідомляє портал Bleeping Computer з посиланням на скарги форумчан з Reddit.

Особисто у мене спостерігаються просто божевільні зависання в іграх. Робота процесора в іграх колосально просіла, в деяких випадках – з 80 до 5%. Відкотився на попередню версію – стало значно краще – написав один з користувачів. Відео дня

На проблему скаржаться користувачі з ігровими ПК як на процесорах Intel, так і AMD. В той самий час, судячи з усього, проблеми актуальні тільки для тих комп'ютерів, в яких встановлені відеокарти бренду NVIDIA, включаючи GTX 1070 Ti, RTX 3080 і RTX 3080 ti.

Що показово, один з користувачів в коментарях зазначив, що такі ж проблеми спостерігалися в бета-версії Windows 22h2 ще три місяці тому. І додав, що з останнім апдейтом навіть прокрутка сторінки в браузері почала "глючити".

Водночас ряд користувачі з комп'ютерами на базі процесорів Intel 11-го покоління скаржаться на те, що після установки Windows 11 22H2 їх "зустрів" синій екран смерті. Користувачі ігрових ПК поки що знайшли єдиний вихід з цієї ситуації – відкотитися на попередню версію Windows 11 або взагалі повернутися на "десятку".

Додамо, що згідно зі свіжою статистикою Steam за серпень, "одинадцятка" встановлена на майже 25% ігрових комп'ютерах – і ця цифра зростає з кожним місяцем.

Microsoft значно оновила Windows 11: що нового

20 вересня вийшло велике оновлення Windows 11 2022 Update (22h2). У ньому нарешті додали вкладки в "Провіднику", модернізували макети багатозадачності, а також оновили "Диспетчер завдань", який тепер може працювати в темній темі.

А ще, через довгий час Microsoft, повернула можливість перетягувати іконки на панель завдань і в додатки через панель завдань. Ця "фішка" була однією з найбільш часто запитуваних у користувачів – вона була в попередніх версіях "вінди", але до Windows 11 дісталася лише через рік після релізу.

Тим часом Microsoft готується представити свій перший ігровий ноутбук. Новинка отримає процесори Intel Core 12-го покоління і відеокарти RTX 30-ї серії, А анонс очікується на спеціальному івенті Surface 12 жовтня.

Вас також можуть зацікавити новини: