Олена Зеленська наголосила, що попри всі дії на підтримку України, її територія досі некоректно відображається сервісом, а гугл-пошук потребує дерусифікації.

Україна просить Google дерусифікувати пошук та змінити налаштування YouTube, щоб не видавало російський контент. Олена Зеленська в Києві зустрілася з представниками компанії Google, як повідомляє прес-служба Офісу президента.

Вона наголосила, що попри всі дії на підтримку України, її територія досі некоректно відображається сервісом, а гугл-пошук потребує дерусифікації. Останнє стосується і типових рекомендацій на YouTube, які зараз також є переважно російськими. Дружина президента запропонувала:

Відображати для всіх користувачів Google Maps Крим як територію України. Зараз Крим для користувачів із РФ показаний як частина Росії, для європейців – як спірна територія. Дерусифікувати пошукову видачу в Google та рекомендації на YouTube. Від'єднати Україну від географічної приналежності до СНД. Змінити автоматичну видачу російськомовного контенту для користувачів з України та українських IP-адрес на український та західний продукт.

Боротьба з російськомовним контентом в Україні

У Херсоні без проблем можна зловити сигнал низки російських пропагандистських каналів та спостерігати таке явище, як звернення лідера РФ Володимира Путіна. Росія використовує українські частоти для поширення своєї пропаганди. Для цього ворог застосовує цифрові телепередавачі Т2.

Відео дня

Херсонці кажуть, що замість українського контенту вони змушені спостерігати новини та події із Росії. Зокрема, працює відомий у РФ канал "Росія. Культура".

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