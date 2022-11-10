Може виникнути ситуація, коли світла не буде у провайдера.

Через обстріли об'єктів енергетичної інфраструктури рашистами українці змушені миритися з віяловими відключеннями електрики і, відповідно, інтернету. Однак іноді трапляється, що світло є, а доступу до Мережі немає. Як це виправити, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

"Якщо у провайдера немає електроенергії, то у всіх будинках, які він постачає інтернетом, незважаючи на наявність світла, інтернету не буде. Тому потрібне резервне живлення для серверних, мережевих комутаторів та обладнання в самих будинках", — повідомив директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик у коментарі виданню "Детектор медіа".

Для провайдерів рішенням може стати перехід з активної технології на пасивну. Останні вимагають менше електрики для підтримки доступу до інтернету у користувачів. Один з варіантів — технологія PON, яка вже дозволила окремим провайдерам повністю підготуватися до тимчасових відключень електропостачання. Їхні клієнти зможуть підключатися до Мережі навіть під час блекаутів.

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В результаті українцям для постійного доступу до інтернету потрібно вибрати провайдера, що використовує PON або іншу пасивну технологію, і забезпечити резервне джерело електрики для домашнього роутера. Це можна зробити, наприклад, за допомогою блоку безперебійного живлення.

"Перерозподіл на ринку вже відбувається. Компанії, не готові до нових викликів, можуть втратити багато користувачів. Адже абоненти переходять до тих, хто може забезпечити стабільний доступ в інтернет навіть без світла. Бізнес, що гнучко адаптується до складних умов, виживе і збільшить кількість своїх абонентів", — підсумував Мацик.

Віялові відключення електрики: остання інформація

Як повідомила міністр економіки України Юлія Свириденко, у 2022 році ВВП нашої країни може впасти нижче раніше прогнозованого рівня. Причина криється у відключеннях електрики в результаті ворожих атак.

Сьогодні, 10 листопада, в Україні продовжилися планові обмеження. Найбільш суворими вони виявилися в Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

"ДТЕК Київські електромережі" додала до графіку відключень у столиці адреси юридичних клієнтів, які розташовані окремо від житлових будинків. Тепер вони можуть дізнатися про терміни, коли буде відсутня електрика, вбивши адресу в пошук на офіційному сайті.

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