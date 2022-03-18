Сайт створено Силами Спеціальних Операцій Збройних Сил України.

В Україні запрацював офіційний сайт Центру національного спротиву для підтримки усіх, хто бажає боротися за звільнення України від російської окупації.

Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

Зокрема, головне призначення сайту sprotyv.mod.gov.ua – підтримка та координація всіх, хто бажає боротися за звільнення України від російських загарбників. Він покликаний допомогти швидкою, перевіреною інформацією задля боротьби з ворогом.

Яку інформацію можна дізнатися на сайті

Як захистити місто в сучасних умовах;

Як завести і викрасти російський танк;

Що робити, якщо зник зв'язок і пропав інтернет;

Як знизити моральний дух окупантів;

Пріоритетні цілі російської техніки;

Як стріляти з РПГ-26/Panzerfaust 3;

Інформаційна гігієна.

І все в такому дусі. Авторами сайту є Сили Спеціальних Операцій Збройних Сил України.

Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.

До цього у відомстві дали українцям ряд порад щодо інфогігієни під час війни. Вони наблизять Україну до перемоги.

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