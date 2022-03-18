В Україні запрацював офіційний сайт Центру національного спротиву для підтримки усіх, хто бажає боротися за звільнення України від російської окупації.
Про це повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.
Зокрема, головне призначення сайту sprotyv.mod.gov.ua – підтримка та координація всіх, хто бажає боротися за звільнення України від російських загарбників. Він покликаний допомогти швидкою, перевіреною інформацією задля боротьби з ворогом.
Яку інформацію можна дізнатися на сайті
- Як захистити місто в сучасних умовах;
- Як завести і викрасти російський танк;
- Що робити, якщо зник зв'язок і пропав інтернет;
- Як знизити моральний дух окупантів;
- Пріоритетні цілі російської техніки;
- Як стріляти з РПГ-26/Panzerfaust 3;
- Інформаційна гігієна.
І все в такому дусі. Авторами сайту є Сили Спеціальних Операцій Збройних Сил України.
Сьогодні для більшості українців одним з головних джерел інформації стали месенджери з їх офіційними спільнотами: Telegram, Viber та інші. У Мінцифри заявили, що це впливає на мобільну мережу і пояснили, як розвантажити її.
До цього у відомстві дали українцям ряд порад щодо інфогігієни під час війни. Вони наблизять Україну до перемоги.