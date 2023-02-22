Бюджетна модель отримала задник з імітацією під шкіру, а всередині стоїть процесор MediaTek Helio G85 і батарея на 5000 мАг.

Китайський техногігант Хіаомі вивів на ринок новий смартфон від свого суббренду Poco – Poco C55. Це бюджетна модель за $115, яку називають "геймерською".

Дизайн – головна фішка новинки. Poco C55 не отримала фірмове жовте забарвлення Poco Yellow, але виділяється задньою панеллю з імітацією під шкіру.

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Що всередині:

екран 6.71", IPS, HD+, 60 Гц;

процесор MediaTek Helio G85;

4+64 або 6 + 128 ГБ, слот microSD до 1 ТБ;

батарея 5000 мАг, зарядка 10 Вт;

камера 50 + 2 + 5 Мп.

У смартфона також є захист від пилу і бризок за стандартом, IP52, порт 3,5 мм для дротових навушників, а також Wi-Fi 802.11 АС і Bluetooth 5.1. На вибір покупцям будуть доступні три кольори корпусу: Cool Blue, Power Black та Forest Green.

Старт продажів – вже 28 лютого. Версію 4+64 ГБ оцінили в $115 (4200 грн), а 6+128 ГБ – $135 (5000 грн).

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