Повноцінний анонс новинки очікується вже наступного тижня, 27 числа.

В Інтернеті з'явилися перші "живі" фотографії майбутнього Civi 2, яку компанія і журналісти в один голос називають "новим найкрасивішим смартфоном Xiaomi".

Наживо новинка виглядає точно так само, як і на рендерах.

Дизайн нового покоління буде відрізнятися від того, що можна було побачити в першому Civi та Civi 1S. Найпомітнішою зміною стане розташований посередині верхньої частини екрана овальний виріз у дусі iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

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Раніше стало відомо, що в Civi 2 встановлять відразу дві "фронталки" із роздільною здатністю 32 Мп. З боків від них, над екраном – парні LED-спалахи.

Задня панель корпусу отримає скляну поверхню з хвилястою текстурою. Там же розмістився потрійний основний модуль з головним датчиком на 50 Мп.

З технічної точки зору Civi 2 цікавий не менше: він стане першою у світі серійною моделлю на базі нового субфлагманського чіпа Snapdragon 7 Gen1. Також згадується 6,55-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою оновлення екрана 120 Гц, підекранний сканер відбитків пальців і технологія швидкої дротової зарядки Xiaomi потужністю 67 Вт.

Повноцінна прем'єра телефону запланована на 27 вересня. Оригінальний Xiaomi Civi, який орієнтований на молодь, вийшов у 2021 році за ціною $500.

Втім, цьогорічна найголовніша новинка Xiaomi – це Xiaomi 13

Очікується, що прем'єра нової флагманської серії Xiaomi відбудеться на місяць раніше, ніж зазвичай, тобто вже в листопаді. Новинки стануть одними з перших телефонів на ринку на базі Snapdragon 8 Gen 2, а вийдуть вони з коробки з MIUI 14 на базі Android 13.

Нагадаємо, минуле покоління Xiaomi 12 було представлено в кінці грудня минулого року. У всіх смартфонів дисплеї з частотою оновлення 120 Гц і підтримкою HDR10+, швидка пам'ять і технологія зарядки, а також оболонка MIUI 13.

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