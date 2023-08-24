Ці додатки обіцяють звільнити смартфон від зайвих файлів і прискорити роботу, але в Google кажуть, що ви зробите девайс тільки чистіше, якщо як раз видаліть їх.

Корпорація Google почала тотальну чистку в своєму магазині додатків для Android. "Під роздачу" потрапила певна категорія програм – їх називають "клінери". Ці програми обіцяють звільнити смартфон від зайвих файлів і прискорити роботу пристрою.

Насправді ж, більшість подібних додатків або взагалі нічого не роблять, або не містять заявлених функцій, але при цьому максимально напхані рекламою. На думку Google, такі програми ніяк не можуть "прискорити роботу" вашого смартфона, а замість цього тільки порушують конфіденційність і збирають дані користувачів.

У зв'язку з цим компанія провела масову чистку і видалила ряд "додатків-клінерів". Зокрема, повідомляється про зникнення сотні однотипних програм з приставкою "Clean". Також під чистку потрапив популярний клінер SD Maid, у якого на момент видалення було десятки мільйонів завантажень.

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У Google кажуть, що подібні клінери здатні тільки очистити кеш, але зробити це можна і без стороннього ПЗ. Ви зробите смартфон чистіше, якщо якраз видаліть "клінер".

До слова, Apple вже давно поборола додатки-клінери. Зараз в App Store ви не зустрінете жодного додатка, яке пообіцяє прискорити або очистити iPhone.

Раніше стало відомо, що з виходом Android 14 Google "вб'є" додатки для прискорення роботи смартфона. У новій ОС з'явиться функція боротьби з "таск-кілерами" та іншими подібними додатками, які, як відзначають в Google, приносять більше шкоди, ніж користі.

Ще з цікавого в новій ОС обіцяють режим відеореєстратора, можливість видаляти встановлені додатки і аналіз "здоров'я" акумулятора, як на iOS. Її розгортання очікується в найближчі місяці.

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